В Национальной хоккейной лиге состоялись первые матчи нового сезона

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" разгромил "Бостон".

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) четырьмя матчами стартовал новый регулярный чемпионат.

Обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона "Вашингтон" в стартовом поединке нового чемпионата не оставил шансов "Бостону" - 7:0, сообщает официальный сайт соревнований. В другом центральном поединке дня "Торонто" лишь в дополнительное время обыграл "Монреаль" - 3:2.

«Вашингтон» - «Бостон» 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Оши (Бекстрем, Нисканен) - 00:24, 2:0 - Кузнецов - бол. - 01:47, 3:0 - Овечкин (Бекстрем, Оши - бол.) - 24:17, 4:0 - Дауд (Уокер, Смит-Пелли) - 26:13, 5:0 - Кузнецов (Карлсон, Холтби - бол.) - 27:28, 6:0 - Карлсон (Овечкин, Бекстрем - бол.) - 35:45, 7:0 - Эллер (Стивенсон, Орпик) - 50:52.

Вратари: Холтби - Раск (Галак - 27:28).

«Торонто» - «Монреаль» 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Лехконен (Доми, Байрон) - 9:34, 1:1 - Мэттьюс (Райлли, Кадри - бол.) - 12:57, 2:1 - Таварес (Кадри, Дермотт) - 38:07, 2:2 - Э. Шоу (Доми, Котканиеми - бол.) - 39:46, 3:2 - Мэттьюс (Марло, Гардинер) - 61:01.

Вратари: Андерсен - Прайс

«Ванкувер» - «Калгари» 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Шайбы: 1:0 - Петтерссон (Эрикссон, Голдобин) - 13:48, 2:0 - Голдобин (Петтерссон, Эрикссон) - 41:52, 3:0 - Лайпсик (Бигл, Гудбрансон) - 42:20, 3:1 - Ткачук (Чарник, Хэнифин) - 43:08, 4:1 - Виртанен (Саттер, Танев) - 45:46, 4:2 - Монахан (Годро, Нил) - 48:08, 5:2 - Мотт (Гранлунд - ПВ.) - 59:12.

Вратари: Маркстрем - Смит

«Сан-Хосе» - «Анахайм» 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Комтуа (Хенрик, Сильверберг) – 00:49, 1:1 – Кейн (Браун) – 7:51, 2:1 – Гертл – мен. – 37:14, 2:2 – Ракелль (Сильверберг, Гецлаф – бол.) – 38:00, 2:3 – Монтор (Ракелль, Гецлаф) – 48:02, 2:4 – Хенрик (Сильверберг, Ракелль – бол) – 50:22, 2:5 – Роуни (Стрит, Шервуд – ПВ.) – 59:36.

Вратари: Джонс – Гибсон