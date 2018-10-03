«Кременчук» в серии послематчевых буллитов вырвал победу у «Днепра» в УХЛ

Матч завершился со счетом 3:2, а кременчужане нанесли новичку чемпионата первое поражение в текущем сезоне

Шестой тур чемпионата Украинской хоккейной лиги в Херсоне открыли лидеры турнирной таблицы «Днепр» и «Кременчук».

Статус лидеров текущего розыгрыша УХЛ команды подтвердили со стартовых секунд поединка, остро атакуя ворота противника, сообщает официальный сайт лиги.

Однако, очень надёжная игра голкиперов Олега Петрова (который, к слову, стал лучшим вратарём сентября)и Никиты Гордюшина не позволила ни одному из клубов открыть счёт.

Нули на табло продержались вплоть до середины второй двадцатиминутки, когда Владислав Грицких реализовал численное преимущество своей команды и распечатал ворота Олега Петрова. Но роль доганяющих херсонцы играли недолго – спустя 10 минут в воротах Никиты Гордюшина отличился Алексей Янишевский, сравняв счёт.

В третьем периоде кременчужане вновь смогли выйти вперёд, благодаря точному броску Владислава Бельского, но уже спустя минуту Илья Декало сравнял цифры на табло. Однако, до конца третьего периода, болельщики так и не увидели заброшенных шайб. Эта же ситуация повторилась и в овертайме, где голкиперы команд держали на замке свои ворота.

Судьба встречи решилась только в серии послематчевых бросков, когда кременчужане всё-таки оказались сильнее: победный бросок на счету капитана "горожан" Тимура Гриценко.

Таким образом «Днепр» потерпел первое поражение в сезоне, но с 16 очками остаётся на первой строчке в турнирной таблице, а «Кременчук» с 14 баллами закрепился на втором месте.

Напомним, что завтра, 4 октября, в рамках шестого тура УХЛ в 18:20 в Харькове встретятся МХК «Динамо» и «Донбасс», а в 18:45 «Белый Барс» примет «Ледяных Волков».

«Днепр» - «Кременчук» - 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1 )

Шайбы: 0:1 Грицких (Киселёв, Толстушко, - больш.), 29:45; 1:1 Янишевский (Коляда, Белоусов), 37:01; 1:2 Бельский (Савченко - больш.), 45:05; 2:2 Декало (Коляда, Янишевский - больш), 46:44; 2:3 Гриценко - решающий бросок.