Петров, Белоусов и Гриценко признаны лучшими игроками УХЛ в сентябре

Хоккеисты получат индивидуальные награды.

Украинская хоккейная лига определила лучших игроков регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги в сентябре.

Индивидуальные призы получают лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий по итогам каждого месяца, а отдельной награды удостаивается автор наиболее красивой заброшенной шайбы, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарём месяца стал голкипер херсонского «Днепра» Олег Петров с показателем 0,4 пропущенных шайбы в матче и 98,4% отбитых бросков.

На старте сезона Петров выдал 155-минутную "сухую" серию, а всего в 5 матчах вратарь клуба-новичка УХЛ пропустил лишь 2 шайбы. Отметим и "сухой" матч против шестикратного чемпиона Украины «Донбасса» – после этой игры «Днепр» вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

Награда лучшему защитнику месяца также уезжает в Херсон – её получает Кирилл Белоусов. Лидер оборонительных построений «Днепра» хорош в защите и обладает мощным броском. В 5 матчах Белоусов набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности +6, забросив по шайбе в ворота «Донбасса» и МХК «Динамо».

Лучшим нападающим сентября стал форвард «Кременчука» Тимур Гриценко. Капитан "горожан" отметился заброшенными шайбами в 4 матчах из 5, в совокупности набрав 10 (5+5) очков при коэффициенте полезности +6. Такие показатели позволили Тимуру Гриценко выйти на первое место в списке бомбардиров УХЛ.

Автором наиболее эффектной шайбы сентября стал форвард «Донбасса» Виталий Лялька. Нападающий подхватил шайбу у своих ворот, и прошёл "сквозь" защиту «Кременчука», обыграв троих игроков "горожан":