МХК «Динамо» обыграло «Белый Барс» и добыло первую победу в сезоне УХЛ

Четыре гола обе команды забросили в большинстве.

В Харькове состоялся стартовый матч 5-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между МХК «Динамо» и «Белым Барсом».

Ранее команды встречались в рамках первого тура чемпионата, и тогда матч остался за "барсами", но та победа так и осталась единственной для «Белого Барса», сообщает официальный сайт турнира.

Уже на 6-й минуте ворота "динамовцев" распечатал Павел Таран, реализовав большинство – эта шайба так и осталась единственной для «Белого Барса». Ещё в первом периоде Руслан Ромащенко сравнял счёт, а затем трижды харьковчанам удалось реализовать численное преимущество: по шайбе в ворота Кирилла Кучера отправили Валерий Скребела, Руслан Максименко и Филипп Матвиенко.

Свой следующий матч МХК «Динамо» сыграет 4 октября против «Донбасса», а «Белый Барс» в тот же день сразится с «Ледяными Волками».

МХК «Динамо» - «Белый Барс» 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)

Шайбы: 0:1 Таран (Лесников, Гребеник - больш.), 05:02. 1:1 Ромащенко (Максименко, Матвиенко), 18:36. 1:2 Скребела (Мартышко - больш.), 26:14. 1:3 Максименко (Матвиенко, Олейник - больш.), 44:40. 1:4 Матвиенко (Мартышко, Кобиков - больш.), 50:32.