«Днепр» в напряжённом поединке УХЛ сенсационно обыграл «Донбасс»

Матч завершился со счетом 2:0 и новичок возглавил турнирную таблицу соревнований.

В центральном поединке 4-го тура регулярного чемпионата УХЛ встретились лидеры турнирной таблицы «Донбасс» и «Днепр».

Именно этот матч и определил какая из этих команд возглавит гонку чемпионата, а также получит серьёзное моральное преимущество перед противниками, сообщает официальный сайт лиги.

Принципиальность встречи стала ясна со стартовых секунд первого периода – оба клуба неистово летели в атаку, стараясь как можно быстрее открыть счёт заброшенным шайбам. Однако, изменились цифры на табло только на середине периода, когда Илья Декало, воспользовавшись численным преимуществом, прошил Богдана Дьяченко.

Очень напряжённым для команд выдался второй период, когда на ворота обоих клубов один за одним обрушался шквал опасных атак и бросков. Чудом ни одна из команд не смогла отличиться во время второй двадцатиминутки и на второй перерыв команды отправились при минимальном преимуществе гостей.

Сходу третьего периода донецкий клуб пытался отквитать пропущенную шайбу, но снова удаление привело ко второй пропущенной шайбе от Кирилла Белоусова. А дальше защита и голкипер «Днепра» не позволили хозяевам сломить ход встречи и выиграть четвёртый матч кряду.

Таким образом херсонцы единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата с 12 набранными очками.

«Донбасс» - «Днепр» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Декало (Белоусов - больш.), 8:25; 2:0 Белоусов (Янишевский - больш.), 54:22.