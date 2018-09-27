«Ледяные Волки» в серии буллитов обыграли МХК «Динамо» в матче УХЛ

Игра в Харькове завершилась со счетом 3:4.

В Харькове состоялся матч 4-го тура чемпионата Украины по хоккею - чемпионата Украинской хоккейной лиги: в котором местный МХК «Динамо» принимал киевских «Ледяных Волков».

Обе команды ещё не набирали очков в нынешнем розыгрыше чемпионата, и победа в матче позволяла одному из клубов уйти с последнего места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт лиги.

В первом периоде команды присматривались друг к другу, однако более активными показали себя хоккеисты МХК «Динамо». Во втором игровом отрезке преимущество вылилось в голы – сначала Никита Олейник забросил свою третью шайбу в сезоне, а затем Руслан Лисин реализовал численное преимущество своей команды.

На третий период «Ледяные Волки» вышли с другим настроем, которого так не хватало ранее. По очереди Алексей Овчинников, Руслан Забулонов и Николай Дворник отправили по шайбе в чужие ворота, и вывели киевскую команду вперёд.

На последних секундах матча наставник харьковчан выпустил шестого полевого игрока, и Руслан Максименко, в этот день ставший отцом, забросил шайбу в ворота "волков".

Овертайм завершился с нулевым счётом, и матч перешёл в серию бросков для выявления победителя. Единственный точный бросок в серии сделал защитник «Ледяных Волков» Кирилл Фроленко, который принёс таким образом 2 очка в зачёт своей команды.

МХК «Динамо» - «Ледяные Волки» 3:4 (0:0; 2:0; 1:3; 0:0; 0:1)

Шайбы: 1:0 Олейник (Ромащенко, Поддубный), 02:49. 2:0 Лисин (Олейник, Ромащенко - больш.), 07:47. 2:1 Овчинников (Микульчик, Фроленко - меньш.), 26:18. 2:2 Забулонов (Овчинников, Федосов), 31:23. 2:3 Н. Дворник (Боронило, Бугаев), 34:00. 3:3 Максименко (Матвиенко - шестой полевой), 59:31. 3:4 Фроленко - победный бросок.