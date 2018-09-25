«Кременчук» разгромил «Белый Барс» в матче четвёртого тура УХЛ

Матч завершился со счетом 9:2, а пять шайб подопечные Александра Савицкого забросили во втором периоде.

В Кременчуге состоялся стартовый матч 4-го тура регулярного чемпионата между ХК «Кременчук» и «Белым Барсом».

Ранее команды дважды сыграли в рамках предсезонных сборов, и в обоих встречах победа была за "горожанами", сообщает официальный сайт лиги.

Счёт в матче открыли "барсы", забросив в меньшинстве – удачно сыграл у чужих ворот Даниил Печерских. Равные цифры на табло вернул Вадим Хришпенц, и спустя шесть минут команды ещё по разу обменялись голами: отличились Александр Горлушко и Ринат Дурдыев.

После этого шайбы забрасывали исключительно кременчужане. Второй период стал бенефисом команды Александра Савицкого, когда в воротах Кирилла Кучера и Александра Качулы побывало сразу пять шайб. Свои возможности у чужих ворот по очереди реализовали Виктор Тютченко, Тимур Гриценко, Алексей Красильников, Владислав Грицких и Николай Киселёв.

Перерыв пошёл на пользу «Белому Барсу», и команда Константина Буценко стала играть куда более собранно. Результата в виде заброшенных шайб это не принесло, а вот "горожане" дважды воспользовались провалами в защите соперника: Всеволод Толстушко и Иван Савченко увеличили свой голевой счёт.

Итоговый счёт 9:2, и «Кременчук» выдаёт уже вторую разгромную победу подряд. «Белый Барс» же проигрывает в третьем матче подряд, и как минимум до четверга остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице.

«Кременчук» - «Белый Барс» 9:2 (2:2; 5:0; 2:0)