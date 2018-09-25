Киселев забил красивый гол за "Кременчук" в матче с "Волками" в УХЛ

Матч завершился со счетом 12:4, а на счету игрока 5 голов и, в частности, последняя шайба в этом матче.

Николай Киселев поставил эффектную точку в поединке против «Ледяных Волков» Форвард кременчужан отправил в ворота киевлян 5 шайб. Для Николая Киселева важно забивать не только много, но и красиво. Это он и доказал в матче против «Ледяных Волков», пять раз поразив ворота противника. Наиболее эффектной получилась пятая шайба Киселева, которая поставила точку в разгроме киевской команды. Николай реверсным движением убрал двух соперников и точно бросил в ближнюю девятку ворот голкипера «Волков» из-под защитника, установив окончательный счет 12:4.

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