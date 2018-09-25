цей матеріал доступний українською

Киселев забил красивый гол за "Кременчук" в матче с "Волками" в УХЛ

09:44, 25 сентября 2018
Хоккей
133 0
Киселев забросил в ворота "Волков" пять шайб / uhl.ua

Форвард кременчужан отправил в ворота киевлян 5 шайб.

Для Николая Киселева важно забивать не только много, но и красиво. Это он и доказал в матче против «Ледяных Волков», пять раз поразив ворота противника.

Наиболее эффектной получилась пятая шайба Киселева, которая поставила точку в разгроме киевской команды. Николай реверсным движением убрал двух соперников и точно бросил в ближнюю девятку ворот голкипера «Волков» из-под защитника, установив окончательный счет 12:4.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #хоккейный клуб Кременчук#УХЛ-2018/2019