МХК «Динамо» в напряжённом матче УХЛ уступило «Днепру»

Игра завершилась со счетом 3:1, а херсонская команда идёт без поражений в новом сезоне.

Третий тур Украинской хоккейной лиги в Херсоне закрывали свои поединком местный «Днепр» и МХК «Динамо».

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт лиги.

«Днепр», как и два своих предыдущих поединка, встречу начал очень мощно и просто не выпускал из зоны гостей из Харькова, опасно нагнетая у ворот Тимура Мамедова. Однако, огромное количество атак обозначилось на табло только одной заброшенной шайбой, а в остальных моментах надёжно отыграл голкипер гостей.

Вторую двадцатиминутку хозяева начали из заброшенной в большинстве шайбы, но преимущество в да гола продержалось только до конца периода – используя численное преимущество своей команды Руслан Максименко прошил Олега Петрова и вернул интригу в поединок. Таким образом Максименко прервал "сухую" 155-минутную серию голкипера херсонцев.

В заключительном периоде харьковчане отчаянно старались отыграться, однако, Олег Петров твёрдо стоял на страже своих ворот и не позволил команде Александра Сеуканда отметиться ещё одной заброшенной шайбой. В ответ команда Дмитрия Пидгурского ещё раз прошила Тимура Мамедова, не оставив харьковчанам шанса отыграться. К тому же, не смогли гости отметится и в формате 5 на 3, оставив на табло счёт 3:1 в пользу херсонской команды.

Ранее в рамках тура дончане уверенно обыграли «Белый Барс», а «Кременчук» дома разгромил киевлян.

«Днепр» - МХК «Динамо» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Найдёнов (Сирченко), 11:57; 2:0 Янишевский (Афанасьев, Пугачёв), 21:24; 2:1 Максименко (Ромащенко), 35:47; 3:1 Белоусов (Коляда, Пугачёв), 47:11;