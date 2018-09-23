«Кременчук» разгромил киевских «Ледяных Волков» в домашнем матче УХЛ

Игра завершилась со счетом 12:4, а пять шайб забросил Николай Киселёв.

В Кременчуге состоялся матч третьего тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между местным ХК «Кременчук» и «Ледяными Волками».

Сразу после стартового вбрасывания кременчужане обозначили свои намерения вернуть долг команде Николая Сидорова за поражение в предсезонном матче. К середине первого периода «Кременчук» вёл в счёте 3:0, благодаря результативным броскам Николая Киселёва (дважды) и Алексея Зайцева.

Второй период стал наиболее результативным игровым отрезком. К 33-й минуте «Ледяные Волки» "горели" 0:6, пока Алексей Овчинников и Никита Шабанов не организовали две шайбы в ворота Гордюшина за 7 секунд. Статус-кво вернули Виктор Тютченко и неутомимый Николай Киселёв, но под занавес периода Никита Шабанов успешно реализовал свой голевой момент.

В третьем периоде по шайбе забросили Алексей Красильников, Николай Дворник, Иван Савченко и Виктор Тютченко. Точку в матче поставил Николай Киселёв, оформивший таким образом пента-трик.

Свой следующий матч «Кременчук» проведёт 25 сентября в 17:00 против «Белого Барса», а «Ледяные Волки» двумя днями позднее сыграют на выезде с харьковским МХК «Динамо».

Как сообщал УНИАН, накануне в матче 3-го тура регулярного чемпионата УХЛ «Донбасс» на выезде разгромил «Белый Барс» (7:2).

«Кременчук» - «Ледяные Волки» 12:4 (0:3; 5:3; 4:1)

Шайбы: 1:0 Киселёв (Зайцев, Фурса), 02:32. 2:0 Киселёв (Хришпенц, Зайцев), 06:58. 3:0 Зайцев (Толстушко, Горлушко - больш.), 10:21. 4:0 Киселёв (Зайцев, Фурса), 23:25. 5:0 Гриценко (Севрюгин, Ворона), 26:57. 6:0 Гриценко (Савченко, Ворона), 30:42. 6:1 Овчинников, 31:29. 6:2 Шабанов (Н. Дворник - больш.), 31:26. 7:2 Тютченко (Грицких, Красильников), 31:59. 8:2 Киселёв (Зайцев - больш.), 38:14. 8:3 Шабанов (Микульчик, Овчинников), 38:32. 9:3Красильников (Шиманский, Грицких - больш.), 44:08. 9:4 Н. Дворник (Шапиро - больш.), 45:46. 10:4 Савченко (Гриценко, Ворона), 47:37. 11:4 Тютченко (Толстушко, Грицких - больш.), 50:35. 12:4 Киселёв, 32:24.