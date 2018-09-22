Донбасс обыграл Белый Барс в центральном матче тура УХЛ

Игра в Белой Церкви завершилась со счетом 2:7.

В Белой Церкви состоялся стартовый матч 3-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором донецкий "Донбасс" обыграл местный "Белый Барс".

Матч завершился со счетом 2:7, сообщает официальный сайт лиги.

Дончане уже в первом периоде обозначили свое преимущество, забив три безответных гола. Уже на 3-й минуте Севастьян Карпенко открыл счет, который во второй раз подряд в матчах УХЛ забил первый и очень быстрый гол в срставе "Донбасса". А до конца первого периода еще два гола забили Андрей Григорьев и Кирилл Кучер.

В начале второго периода, на 24-й минуте, Даниил Печерских забил первый гол в составе "Барсов", на что свойе шайбой ответил Александр Костиков.

А в третьем периоде Костиков сделал дубль и довел счет до 5:1. До середины периода Андрей Смирнов и Виталия Лялька довели счет до 7?1 и лишь на последних секундах игры Денис Бородай забил второй гол в составе "Белого Барса" - 2:7.

Таким образом, "Донбасс" по крайней мере на сутки возглавил турнирную таблицу. В воскресенье, 23 сентября, в 14:00 встретятся "Кременчук" с "Ледяными Волками", а в 17:00 сойдутся "Днепр" и МХК "Динамо".