"Донбасс" сыграет с "Белым Барсом" в 3-м туре УХЛ

Матчи третьего тура сезона 2018/2019 состоится 22 и 23 сентября.

В ближайшие субботу-воскресенье состоятся матчи 3-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19.

В центральной игре тура в Белой Церкви сойдутся "Белый Барс" и "Донбасс", сообщает официальный сайт лиги.

22 сентября

15:00 «Белый Барс» – «Донбасс»

Встреча лидеров минувшего чемпионата сулит болельщикам яркое противостояние и огромное количество острых моментов. Предыдущая встреча этих команд состоялась во время Кубка Донбасса. Тогда дончанам удалось минимально обыграть противника из Белой Церкви, но в конечном итоге оставить кубок в Дружковке у хозяев так и не удалось.

На счету у «барсов» пока только одна победа в стартовом поединке чемпионата против "динамовцев" (0:4). В минувшем туре УХЛ белоцерковцы проверяли на прочность новичка чемпионата «Днепр» и крупно оплошали – херсонцам удалось семь раз безответно поразить ворота гостей.

Что касается «Донбасса», то в активе действующего чемпиона Украины две уверенные победы в двух турах УХЛ – в матче-открытии дончане обыграли "горожан" (7:3), а потом разгромили «Волков» в Киеве (8:1).

23 сентября

14:00 «Кременчук» – «Ледяные Волки»

К матчу в Кременчуге «Волки» подошли с двумя поражениями в двух стартовых матчах сезона, а кременчужане, в свою очередь, хоть и уступили «Донбассу» в матче-открытии, однако уже в следующем туре вырвали у харьковчан три очка.

К тому же одним из определяющих победу факторов может стать то, что «Кременчук» впервые в сезоне сыграет при своих домашних трибунах. А поддержка болельщиков, как известно, всегда гонит команду вперёд и заставляет добиваться наивысших результатов.

Эта встреча будет интересна тем, в товарищеском поединке в период межсезонья «Ледяным Волкам» удалось достаточно уверенно обыграть вице-чемпиона страны, позволив забросить "горожнам" лишь однажды.

Такого поворота событий мало кто ожидал, но сможет ли киевская команда вновь повторить свой успех и заработать первые очки в новом сезоне все любители хоккея смогут узнать уже 23 сентября.

17:00 «Днепр» – МХК «Динамо»

Третий тур Украинской хоккейной лиги своим поединком закроют «Днепр» и МХК «Динамо». Стоит отметить, что этот матч будет очень сложным для харьковчан, ведь новичок чемпионата уже успел набрать неплохой ход и почувствовать вкус уверенных побед. Херсонцы выиграли две встречи из двух, не оставив шансов противнику, при своих же домашних трибунах – сначала «Днепр» одолел «Ледяных Волков» (4:0), а потом разгромил гостей из Белой Церкви (7:0). Таким образом два "сухаря" себе в актив записал голкипер херсонского клуба Олег Петров.

"Динамовцы" в свою очередь уступили в обоих встречах сезона и пока не смогли набрать ни одного очка, что достаточно сильно влияет на психологическое состояние команды. И пока харьковчане находятся в поиске своей игры и правильных сочетаниях в пятёрках, их противники уверенно набирают результативные баллы в турнирной таблице.

Главный вопрос матча: смогут ли подопечные Александра Сеуканда выйти из состояния "летнего" хоккея или же позволят «Днепру» заработать очередные три очка в чемпионате? Все ответы будут ждать болельщиков уже 23 сентября в 17:00.