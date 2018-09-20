«Ледяные Волки» крупно уступили действующему чемпиону УХЛ "Донбассу"

Матч завершился со счетом 1:8.

На киевской арене «Шалетт» состоялся заключительный матч второго тура Украинской хоккейной лиги, в котором местные «Ледяные Волки» принимали действующего чемпиона Украины.

Для командны Николая Сидорова этот матч стал первым на «Шалетте» с момента переезда команды. До этого «Волки» сыграли только товарищеский предсезонный матч против кременчужан, сообщает официальный сайт лиги.

Огрызаться подопечные Николая Сидорова начали с первых секунд поединка, но опыта не хватило «Волкам», чтобы открыть счёт.

Этим и воспользовалась донецкая команда, трижды поразив ворота хозяев. К слову, дебютной шайбой за дончан отметился экс-капитан «Кременчука» Севастьян Карпенко.

Во втором периоде команды немного выровняли свою игру и «Волки» начали уверенней чувствовать себя в атаке, неоднократно заставляя понервничать Сергея Костенко. Но на табло это никак не отразилось. В свою очередь, команда Юлиуса Шуплера смогла увеличить своё преимущество до пяти шайб - отличились Виталий Кирющенков и Виктор Захаров.

Только во время третей двадцатиминутки киевлянам удалось размочить счёт и пробить голкипера гостей - шайбой престижа отметился Сергей Микульчик. В ответ на эту шайбу дончане ответили ещё тремя точными бросками, установив окончательный счёт 1:8. Отметим, что хет-триком в составе «Донбасса» отметился Виталий Кирющенков.

«Ледяные Волки» - «Донбасс» 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

«Ледяные Волки»: Глотов (Сушак); Фроленко - Забулонов, Чикида - Бугаев, Суханов - Привалихин, Швачка; Шабанов - Овчинников - Микульчик, Боронило - Шапиро - Н. Дворник, Праведный - Бобков - Крючёнкин.