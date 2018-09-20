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Игрок "Донбасса" Виталия Лялька отличился суперголом в матче УХЛ (видео)

20:51, 20 сентября 2018
Хоккей
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Лялька забил очень красивый гол в матче-открытии нового сезона УХЛ / hcdonbass.com

Лучший игрок плей-офф Украинской хоккейной лиги прошлого сезона вновь продемонстрировал свое незаурядное мастерство, сообщает официальный сайт лиги

"Девятка" Донбасса в ключевой момент матча-открытия нового чемпионата сезона 2018/19 против "Кременчука" взял игру на себя, принял шайбу у своих ворот, обыграл всю команду соперника и отправил шайбу в сетку ворот голкипера "Кременчука" Никиты Гордюшина.

Как сообщал УНИАН, этот матч закончился со счетом 7:3 в пользу донецкой команды.

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Теги: #хоккей#ХК Донбасс#УХЛ-2018/2019