Игрок "Донбасса" Виталия Лялька отличился суперголом в матче УХЛ (видео)

Нападающий «Донбасса» принял шайбу у своих ворот, обыграл всю команду соперника и забил гол.

Пять соперников для 22-летнего игрока донецкого "Донбасса" Виталия Ляльки, как оказалось, не помеха!

Лучший игрок плей-офф Украинской хоккейной лиги прошлого сезона вновь продемонстрировал свое незаурядное мастерство, сообщает официальный сайт лиги.

"Девятка" Донбасса в ключевой момент матча-открытия нового чемпионата сезона 2018/19 против "Кременчука" взял игру на себя, принял шайбу у своих ворот, обыграл всю команду соперника и отправил шайбу в сетку ворот голкипера "Кременчука" Никиты Гордюшина.

Как сообщал УНИАН, этот матч закончился со счетом 7:3 в пользу донецкой команды.