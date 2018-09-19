"Днепр" разгромил "Белый Барс", "Кременчук" - "Динамо" в матче УХЛ

Состоялись первые матчи 2-го тура соревнований.

В Херсоне и Харькове состоялись матчи 2-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Днепр" разгромил "Белый Барс", а "Кременчук" - "Динамо", соответственно.

Матчи завершились со счетом 7:0 и 6:1, сообщает официальный сайт лиги.

Свой второй матч в истории Украинской хоккейной лиги херсонский «Днепр» также провёл дома. После «сухой» победы 4:0 над «Ледяными Волками», команде Дмитрий Пидгурского предстояло сыграть против «Белого Барса», бронзовых призёров минувшего сезона.

Старт игры выдался равным и ровным до 15-й минуты, когда счёт открыл Алексей Янишевский. Вторую шайбу «Днепра» в матче спустя полторы минуты забросил Андрей Жвачкин, реализовав большинство. Этот гол положил начало серии удалений, когда игроки заходили на скамейку штрафников буквально один за одним.

Так продолжалось и во втором периоде, и «Днепр» мастерски сыграл при розыгрыше численного преимущества. По одной шайбе в ворота "барсов" отправили Кирилл Бондаренко, Сергей Афанасьев и Никита Макарицкий «Белому Барсу» не помогла и замена вратаря, Александр Качула также успел пропустить от Андрея Жвачкина на 46-й минуте матча.

Третий период стал менее результативным на голы, но не на эмоции. «Барсы» шли в атаку, пытаясь отметиться «шайбой престижа», херсонцам же крайне необходимо было выстоять и довести дело до шатаута. Финальный счёт установил Никита Коваленко, реализовавший ещё одно большинство своей команды.

7:0, вторая подряд победа «Днепра», и уже 120 «сухих» минут на счету Олега Петрова – «Днепр» выдал неплохой старт, и уже почувствовал вкус побед. Свой следующий матч херсонцы проведут 23 сентября против МХК «Динамо», а «Белый Барс» днём ранее сыграет с «Донбассом».

Чуть ранее торой тур Украинской хоккейной лиги своим поединком открыли МХК «Динамо» и «Кременчук» на харьковской арене «Салтовский Лёд».

Матч кременчужане начали достаточно уверенно, на четвёртой минуте открыв счёт заброшенным шайбам. Однако далее все остальные опасные выпады кременчужан голкипер "динамовцев" Тимур Мамедов надёжно сводил "на нет", раз за разом спасая свою команду.

Под конец двадцатиминутки команды не на шутку активизировались и поочерёдно создавали у ворот противника опасные моменты, но на перерыв клубы всё же ушли при минимальном преимуществе "горожан".

Во втором периоде харьковчане стали гораздо уверенней "огрызаться" и нападать на ворота гостей. Но неистовое желание отыграть пропущенные шайбы сыграло с харьковской командой злую шутку – Тимур Гриценко и Алексей Киселёв увеличили преимущество своей команды до трёх шайб.

Кульминацией стала последняя минута периода, когда на шайбу Никиты Олейника, форвард кременчуан Глеб Кривошапкин в меньшинстве ответил своим голом, сделав счёт 1:4 в пользу "горожан". Таким образом, у "динамовцев" хоть и получилось пробить Никиту Гордюшина, но сократить отставание в итоге так и не вышло.

Заключительная двадцатиминутка прошла по сценарию первых двух – кременчужане активно прессинговали хозяев и ещё дважды отличились в воротах харьковчан. "Динамовцы" в свою очередь, так и не смогли ещё раз расписаться в воротах Никиты Гордюшина.

Таким образом команда Александра Савицкого добыла первые три очка в сезоне 2018/2019, а МХК «Динамо» так и осталось без набранных баллов.

МХК «Динамо» – «Кременчук» 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 Фурса (Зайцев), 2:50; 0:2 Красильников (Гриценко, Тютченко), 27:57; 0:3 Киселёв (Зайцев), 37:44; 0:4 Кривошапкин (Толстушко, Грицких), 39:01; 1:4 Олейник (Мартышко), 39:42; 1:5 Гриценко, 56:23; 1:6 Киселёв (Зайцев, Фурса), 57:11.

«Днепр» - «Белый Барс» 7:0 (2:0; 4:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Янишевский (Бондаренко, Коляда), 16:02. 2:0 Жвачкин (Афанасьев, Пугачёв - больш.), 16:49. 3:0 Бондаренко (Коляда, Макарицкий - больш.), 30:52. 4:0 Афанасьев (Белоусов - двойн. больш.), 32:38. 5:0 Макарицкий (Коляда, Бондаренко), 33:13. 6:0 Жвачкин (Пугачёв), 35:47. 7:0 Коваленко (Пугачёв, Золотухин - больш.), 48:12.