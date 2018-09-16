Белый Барс разгромил харьковское Динамо в 1-м туре УХЛ

Матч завершился победой "Барсов" с крупным счетом 4:0.

16 сентября поединок "Белого Барса" (Белая Церковь) и МХК "Динамо" (Харьков) закрыл программу первого тура чемпионата Украинской хоккейной лиги. В этом матче "Барсы" одержали уверенную победу со счетом 4:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ровно 10 минут харьковчанам удавалось сдерживать натиск и массированные атаки противника, но затем ряд ошибок в обороне дал «Барсам» возможность открыть счет.

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Этой возможностью «Белый Барс» воспользовался сполна, трижды отметившись в воротах противника. Отметим, что автором первой шайбы в составе белоцерковцев стал Никита Лесников, а потом по очереди голевые баллы заработали Павел Таран и Юрий Качан. «Динамо», в свою очередь, так и не смогло ответить на пропущенные шайбы.

Во второй двадцатиминутке клубы стали более аккуратно и сдержанно играть что в атаке, что в обороне. Именно это не позволило ни одной из команд отличиться. Хоть «барсы» и «динамовцы» пытались организовывать массированные атаки, пытаясь завладеть игровым преимуществом, однако изменить счет на табло у клубов так и не получилось.

В заключительном периоде «барсы» еще раз огорчили Тимура Мамедова, установив окончательный счет 4:0. Таким образом «Белый Барс» записывает на свой счет первые три очка.

«Белый Барс» - МХК «Динамо» 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Напомним, что ранее в 1-м туре «Донбасс» уверенно обыграл "Кременчуг", а "Днепр" одержал "сухую" победу над «Ледяными Волками».

Второй тур УХЛ состоится 19-го и 20 сентября. В первый игровой день тура в Харькове МХК «Динамо» примет кременчужан, а в Херсоне встретятся «Днепр» и «Белый Барс». 20 сентября «Ледяные Волки» сыграют против действующего чемпиона Украины "Донбасса".