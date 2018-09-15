Херсонский «Днепр» с победы стартовал в чемпионате Украинской хоккейной лиги

Херсонская команда всухую обыграла киевских «Ледяных Волков», со счетом 4:0.

Второй поединок первого тура состоялся в Херсоне, где местный «Днепр» принимал «Ледяных Волков».

Отметим, что этот матч стал первым в чемпионате УХЛ для херсонского клуба, сообщает официальный сайт лиги.

С самого старта встречи херсонский клуб показал, что он хоть и новичок чемпионата, но пасти задних уж точно не собирается. Эту аксиому херсонцы сразу же смогли подтвердить двумя заброшенными шайбами – сначала отличился Александр Найдёнов, а под завесу периода преимущество своей команды увеличил капитан Николай Коляда.

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Во второй двадцатиминутке подопечные Николая Сидорова смогли выровнять свою игру, попутно атакуя ворота противника. Однако, реализовать свои шансы, даже при игре в формате 5 на 3, «Ледяные Волки» так и не сумели. Взамен форвард «Днепра» Никита Макарицкий забросил третью безответную шайбу в ворота Никиты Глотова, сделав счёт 3:0 в пользу своей команды.

Заключительный период прошёл по сценарию первых двух – «Волки» уже, казалось, смирились с ролью доганяющих и фактически постоянно были вынуждены оборонять свои ворота. Кстати, в этом матче можно выделить голкипера киевлян Никиту Глотова, который уверенно отбивал все атаки противника, не позволяя довести счёт до разгромного. Точку в матче на последних секундах встречи поставил экс-лидер «Белого Барса» Кирилл Бондаренко, сделав счёт 4:0.

Таким образом херсонский клуб записал на свой счёт первую победу в чемпионате, а голкипер Олег Петров оформил первый шатаут в текущем розыгрыше УХЛ.

Напомним, что 16 сентября в 13:00 первый тур УХЛ закроют «Белый Барс» и МХК «Динамо».

«Днепр» – «Ледяные Волки» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Найдёнов (Макарицкий, Сирченко), 3:36; 2:0 Коляда (Бондаренко, Белоусов), 18:04; 3:0 Макарицкий (Белоусов), 25:40; 4:0 Бондаренко (Коляда, Белоусов), 59:50.