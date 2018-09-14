«Донбасс» на характере обыграл «Кременчук» в первом матче сезона УХЛ

Игра завершилась со счетом 7:3.

В пятницу состоялся матч-открытие третьего сезона Украинской хоккейной лиги. В первом поединке сезона сошлись чемпион и вице-чемпион Украины «Донбасс» и «Кременчук».

Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу дончан, сообщает официальный сайт лиги.

Как и предполагалось, матч вышел зрелищным и ярким, ведь принципиальность встреч этих команд с началом сезона только увеличилась.

Кременчужане решили не ждать с моря погоды и с первых секунд матча начали активно прессинговать Богдана Дьяченко, однако плодов эти массированные атаки не принесли. Как известно: «Не забиваешь ты, забивают тебе» – эту поговорку точным броском подтвердил Сергей Кузьмик, пробив Никиту Гордюшина и став автором первой заброшенной шайбы в сезоне 2018/2019.

Однако, на первый перерыв команды ушли при равном счёте - новичок кременчужан Виктор Тютченко прошил Богдана Дьяченко и оставил последнее слово за командой гостей.

Во втором периоде команды существенно сбавили обороты. Однако на результативности снижение скоростей никак не сказалось – сначала Артём Шиманский вывел "горожан" вперёд, а потом Виктор Захаров вновь сделал счёт равным.

Кременчужане сдерживали напор противника ровно до конца второго периода, однако за две минуты до второго перерыва донецкая команда сломила ход встречи и дважды поразила ворота Никиты Гордюшина, сделав счёт 4:2 в свою пользу.

В финальной двадцатиминутке на ворота кременчужан обвалился шквал заброшенных шайб – действующий чемпион Украины отличился еще трижды, пропустив взамен только одну шайбу. Несобранность и нестабильность "горожан" под конец периода принесли им пропущенные шайбы и в конечном результате проигранный стартовый поединок.

Таким образом подопечные Юлиуса Шуплера заработали первые три очка в новом сезоне. Напомним, что 15 сентября в 17:00 встретятся «Днепр» и «Ледяные Волки», а 16 сентября в 13:00 первый тур УХЛ закроют «Барсы» и МХК «Динамо».

«Донбасс» – «Кременчук» 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Кузьмик, 06:25, 1:1 - Тютченко - бол., 15:49, 1:2 - Шиманский (Тютченко), 20:48, 2:2 - Захаров, 27:27, 3:2 - Романенко, 38:00, 4:2 - Лялька, 39:00, 5:2 - Денискин - бол, 5:3 - Ворона (Гриценко), 6:3 - Денискин (Смирнов, Лялька - бол.), 7:3 - Коренчук.