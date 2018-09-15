Новый сезон УХЛ: будет ли альтернатива у «Донбасса»

Сезон 2018/19 станет третьим для Украинской хоккейной лиги. И третьим – для упорядоченной и четко структурированной жизни украинского хоккея в целом.

Болельщики со стажем помнят, что напоминали собой жалкие зрелища под названием «чемпионат Украины» еще лет 5-10 назад. Минимальное количество команд, отсутствие менеджмента и общего подхода к соревнованию, целостного видения перспектив турнира и, как следствие, отсутствие полноценного финансирования… Все это приводило к тому, что отдельные коллективы могли сняться с турнира в самом его разгаре, уже успев стартовать и, зачастую, имея неплохие турнирные перспективы. Задержки зарплаты игрокам и персоналу были явлением обыденным и фактически повсеместным. А островки стабильности, вроде «Донбасса» были тем самым исключением, которое подтверждает правило.

Нельзя сказать, что в 2016-м году все проблемы исчезли разом, но именно с момента создания УХЛ отечественный хоккей стал возрождаться. Заявив о проведении нового турнира, инициаторы УХЛ позаботились о главном – структурированности и упорядоченности нашего чемпионата. В лиге появился четкий календарь, она стала активно рекламироваться, особенно, в городах где есть команды-участницы чемпионата страны, появились регулярные телетрансляции на специализированном спортивном украинском канале. Конечно, в одночасье не могла появиться плеяда юных Овечкиных, Ягров или Кросби. Уровень украинского хоккея до сих пор желает много лучшего. Но… В Украине вновь неожиданно появился хоккей, в стране появились детские хоккейные школы, которые будут воспитывать этих самых звезд, а самое главное – юные хоккеисты видят перспективу – стартовый трамплин. Они ежедневно могут смотреть матчи с участием отечественных команд, куда могут попасть уже в юношеском возрасте – 16-17 лет. А затем, чем черт не шутит, пробиваться в элитные мировые хоккейные лиги вплоть до самой престижной – североамериканской НХЛ. Еще несколько лет назад эти перспективы были туманными и заоблачными. Теперь же – полная реальность.

В нынешнем чемпионат УХЛ примет участие 6 команд – от Харькова и Полтавы до Донецка, Херсона и Белой Церкви. И, что самое главное, хоккей вновь возвращается в столицу. Если раньше клубы представляли, максимум, столичный регион – ближние Бровары или условно дальнюю Белую Церковь, куда одна дорога занимает 2 часа, то в Киеве болельщику просто было некуда пойти на любимую игру. Теперь же в столице будут свои «Ледяные Волки», у которых наверняка появятся и собственный болельщик, и просто постоянная публика. Пусть даже нейтральная - те, кто соскучился за хоккеем. Так получилось, что в последние годы столичный зритель не видел чемпионата Украины, но мог в апреле поболеть за сборную страны (разных возрастов) в рамках чемпионата мира, который проводился в Киеве и в прошлом календарном 2017-м (среди взрослых), и в нынешнем 2018-м, когда во Дворце спорта соревновались юниоры.

Пока что новый столичный клуб (в прошлом сезоне «Волки» были прописаны в Броварах) заявил местом своего постоянного базирования и проведения домашних матчей скромную Ледовую арену на улице Шалетт, в Днепровском районе столицы. Но, кто знает, пройдет год-два и «Волки» смогут «осилить» Дворец спорта – главную хоккейную арену Украины. Опять же, тут все зависит от болельщиков. Примет ли киевская публика новую команду? Пойдет ли на нее? Этот самый «хайп» поможет киевлянам получить новую команду. Ведь в вопросе возрождения легендарного киевского «Сокола» пока что никаких подвижек не намечается. Разве что, кроме громких и пустых обещаний чиновников…

Главным событием нынешнего межсезонья стало назначение в ХК «Донбасс» старого-нового главного тренера словака Юлиуса Шуплера. Этот шаг руководства донецкой команды можно назвать стратегическим, большим прорывом. Несмотря на то, что команда по-прежнему лишена возможности выступать в Континентальной хоккейной лиге, а также лишена своего домашнего «гнезда» (арену Дружба частично сожгли боевики «ДНР», а строительство Кальмиус-Арены, изначально запланированное еще к Евробаскету-2015, приостановлено) руководство клуба не скупится на приглашение тренера с именем.

То, что Шуплер «птица высокого полета» а никак не уровня скромного чемпионата Украины наглядно показывает вся его биография – от родного Попрада и сборной Словакии до команд сильнейшей европейской Континентальной хоккейной лиги – рижского «Динамо» и ЦСКА. Кстати, это не первый его приход в «Донбасс». Донецкую команду именитый словак тренировал в сезоне 2012/13 – дебютном для дончан в КХЛ. И тогда украинская команда-новичок сильнейшей европейской хоккейной лиги едва не попала в плей-офф КХЛ, оступившись, буквально, в последнем туре регулярного чемпионата.

Повторный приход словацкого специалиста в донецкий клуб говорит о больших амбициях команды. Ведь кроме чемпионата Украины, команда еще поборется за Континентальный кубок IIHF (Международная федерация хоккея на льду). Уже 19-21 октября дончане стартуют со второго квалификационного раунда турнира. До «Финала четырех», который состоится 11-13 января, команде необходимо будет преодолеть октябрьский этап в Риге и ноябрьский – в Лионе. Но, «Донбасс» уже сейчас считается одним из фаворитов Континентального кубка в целом. Ведь донецкая команда – один из обладателей трофея прошлых лет.

Задачи команды и словацкого специалиста на предстоящий сезон максимально ясны и понятны. Победа на обоих фронтах – внутреннем и международном. С учетом того, что Шуплер подписал контракт с дончанами сразу на два сезона, можно сказать, что кредит доверия у тренера весьма и весьма велик. Кстати, именно словацкий специалист привел украинскую команду к единственной победе в Континентальном кубке – в том самом сезоне 2012/13.

Спортивные итоги нового сезона УХЛ нетрудно предсказать уже сейчас. Результаты чемпионата УХЛ последних двух сезонов наглядно показывают, кто является лидером в украинском хоккее – «Донбасс» и «Кременчук». Остальные команды, к сожалению, заняты в основном тем, чтобы свести концы с концами. А бюджеты у них настоль скромны, что соревноваться на равных с кем-то из лидеров даже в одном конкретном матче вряд ли получится. Не говоря уже о целом сезоне.

На фоне «Донбасса» и «Кременчука» - «Белый Барс», «Днепр», «Динамо» и «Ледяные Волки» наверняка будут выглядеть статистами. А вот борьба за 3-е место может получиться интересной и весьма интригующей. Но, разве что, только с точки зрения очков и ситуации в таблице. Уровень игры команд по-прежнему не соответствует даже статусу лидера чемпионата Украины.

Будет ли конкуренция в борьбе за 1-е место? Статистика показывает, что вряд ли. Вместе с тем, начало нынешнего сезона говорит о том, что «Кременчук» всегда не против «потрепать нервы» главному фавориту украинского хоккея. Последняя встреча между командой Юлиуса Шулера и Александра Савицкого завершилась победой «горожан» на Donbass Open Cup-2018 со счетом 4:2. Именно это поражение не позволило «Донбассу» выиграть предсезонный домашний турнир, который дончане неизменно выигрывали доселе – четырежды подряд. То есть, мотивация взять реванш у соперника будет высокой как у хоккеистов, так и у нового главного тренера дончан персонально. Всего же, начиная с 2015 года, команды провели 39 игр друг против друга в официальных и товарищеских турнирах. Статистика игр - 27:12 в пользу команды из Донецка.

Наконец, важна и еще одна новость – регламентная. В нынешнем сезоне по итогам регулярного чемпионата в плей-офф выйдут… все команды. Отличное подспорье и для признанных фаворитов, и для явных аутсайдеров. Если команды, занявшие 1-2 места, сразу попадут в полуфинал плей-офф, то остальные сыграют в ¼ финала. Пары составят команды, занявшие 3-е и 6-е, а также 4-е и 5-е места. Важнейший фактор с точки зрения психологии для команды-аутсайдера. Даже по завершении регулярного чемпионата – с любым результатом – команда не теряет шанса побороться даже за золото УХЛ. Пусть и с практической точки зрения это будет крайне маловероятно.

Согласно регламенту нынешнего сезона УХЛ, в четвертьфинале команды сыграют в серии до двух побед (максимум – три игры), а в полуфинале и финале – уже до четырех выигрышей (максимум – семь матчей).

Кирилл Стадниченко