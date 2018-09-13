Представлен логотип сезона Украинской хоккейной лиги

Турнир стартует в пятницу, 14 сентября.

Украинская хоккейна лига представила новый логотип перед стартом очередного сезона.

В пятницу, 14 сентября в 21.00, в Дружковке состоится матч-открытие чемпионата между «Донбассом» и «Кременчугом». Отметим, что это третий по счету сезон УХЛ.

Как сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги, новый логотип сезона вскоре украсит игровую форму хоккеистов и ледовые арены клубов.

Коммерческий директор УХЛ Алексей Брага прокомментировал обновление фирменного стиля Лиги и рассказал о маркетинговой работе в новом сезоне:

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– Мы успешно провели два сезона, и уже в предвкушении старта третьего чемпионата Украинской хоккейной лиги. У нас уже есть некоторые достижения, однако всё самое яркое нас ждёт впереди. В наших планах – заключение договоров с техническими партнёрами-производителями спортивной экипировки и страховой компанией, которая застрахует от несчастных случаев всех игроков и болельщиков на ледовых аренах. Также рассматривается возможность проведения Матча звёзд УХЛ, это всегда интересно болельщикам.

Напомним, что участниками чемпионата Украины сезона-2018/2019 будут действующий чемпион страны «Донбасс», а также «Белый Барс», МХК «Динамо», "Днепр", "Кременчуг" и "Ледяные Волки".