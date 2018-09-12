Задрафтованный в российской КХЛ защитник будет выступать в составе Ледяных Волков

Кирилл Суханов ранее был в структуре «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

ХК «Ледяные Волки» подписал контракт с еще одним российским легионером Кириллом Сухановым.

Контракт рассчитан на сезоне 2018/19, сообщается на официальной странице "волков" в Facebook.

В сезоне 2016 года игрок был «задрафтован» за местный клуб КХЛ «Автомобилист». Позже играл за «Авто-Спартаковец» и «Автомобилист» на юношеском и юниорском уровне. Теперь его клубом этого сезона станет ХК "Ледяные Волки" (Киев).

Родился Кирилл 29 июля 1999 года в российском Екатеринбурге, где и начал свои занятия хоккеем. Играл за различные местные детские команды, среди которых «Спартаковец» (Екатеринбург), «Юность» (Екатеринбург).