Задрафтованный в российской КХЛ защитник будет выступать в составе Ледяных Волков
15:10, 12 сентября 2018Хоккей
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Кирилл Суханов ранее был в структуре «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
Суханов (слева) борется за шайбу в матче "Ледяные волки" - "Кременчуг" / uhl.ua
ХК «Ледяные Волки» подписал контракт с еще одним российским легионером Кириллом Сухановым.
Контракт рассчитан на сезоне 2018/19, сообщается на официальной странице "волков" в Facebook.
В сезоне 2016 года игрок был «задрафтован» за местный клуб КХЛ «Автомобилист». Позже играл за «Авто-Спартаковец» и «Автомобилист» на юношеском и юниорском уровне. Теперь его клубом этого сезона станет ХК "Ледяные Волки" (Киев).
Родился Кирилл 29 июля 1999 года в российском Екатеринбурге, где и начал свои занятия хоккеем. Играл за различные местные детские команды, среди которых «Спартаковец» (Екатеринбург), «Юность» (Екатеринбург).
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