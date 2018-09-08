Латвийский "Земгале" выиграл хоккейный Кубок Донбасса

"Донбасс" довольствовался только 3-м местом в итоговой турнирной таблице.

В Дружковке (Донецкая область) завершился Donbass Open Cup 2018, где победу одержал латвийский клуб "Земгале".

Команда стала лучшей среди трех, которые набрали по 6 очков, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Дончане сегодня обыграли латвийскую команду со счетом 4:3, но ранее уступили "Кременчуку" и никак не могли рассчитывать на стопроцентный результат по итогам турнира. В свою очередь, "Земгале" ранее обыграл "Кременчук". Также все три команды по ходу турнира обыграли "Белый Барс" из Броваров.

В итоге, по дополнительный показателям лучшим стал "Земгале" с разницей забитых/пропущенных шайб 17-8. У "Кременчука" она составила 15/13, а у "Донбасса" - 9/9.

Турнир Кубок Донбасса-2018 проходил с 6 по 8 сентября. Соревнование является самым крупным хоккейным событием украинского межсезонья.