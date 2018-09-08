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Латвийский "Земгале" выиграл хоккейный Кубок Донбасса

21:08, 08 сентября 2018
Хоккей
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Donbass Open Cup 2018 выиграла команда из Латвии / hcdonbass.com

Команда стала лучшей среди трех, которые набрали по 6 очков, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс"

Дончане сегодня обыграли латвийскую команду со счетом 4:3, но ранее уступили "Кременчуку" и никак не могли рассчитывать на стопроцентный результат по итогам турнира. В свою очередь, "Земгале" ранее обыграл "Кременчук". Также все три команды по ходу турнира обыграли "Белый Барс" из Броваров.

В итоге, по дополнительный показателям лучшим стал "Земгале" с разницей забитых/пропущенных шайб 17-8. У "Кременчука" она составила 15/13, а у "Донбасса" - 9/9.

Турнир Кубок Донбасса-2018 проходил с 6 по 8 сентября. Соревнование является самым крупным хоккейным событием украинского межсезонья.  

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Теги: #хоккей#ХК Донбасс