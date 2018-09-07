"Донбасс" и "Земгале" выиграли первые матчи хоккейного Donbass Open Cup 2018

В Дружковке начался самый крупный хоккейный турнир в украинском межсезонье.

В Дружковке на ледовой арене «Альтаир» завершился первый день традиционного предсезонного турнира Donbass Open Cup, в играх которого победы одержали латвийский «Земгале» и хозяева турнира - донецкий "Донбасс".

Вице чемпион Латвии играл против ХК «Кременчук», сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Донбасс".

Командам удалось порадовать болельщиков результативной игрой с первых минут, при этом вице-чемпион Украины смог первым дважды расписаться в воротах соперника, но к концу периода подопечные Валерия Кулибабы смогли сравнять счет.

Второй период начался с равной борьбы, но на экваторе матча «горожане» пропустили голевую атаку, которая, немного дезориентировала команду Александра Савицкого. «Кременчук» получил три шайбы подряд и сменил вратаря – вместо Виталия Власенко на лед вышел Виктор Тютченко. Впрочем, и новый голкипер получил свой «минус» во второй 20-минутке, итогом которой стал счет 4:0 – в пользу латвийского вице-чемпиона.

В заключительном периоде украинской команде не удалось совершить камбэк, забросив лишь на одну шайбу больше соперника - 7:4. Таким образом, «Земгале» набрал первые полноценные три очка на турнире в Дружковке.

Во втором матче дня «Донбасс» в боевом противостоянии с «Белым Барсом» добыл три очка. Матчу предшествовала яркая церемония открытия, во время которых на льду появились герои войны, освобождавшие донбасский край от немецко-фашистских захватчиков – Шпаковский Николай Юлианович и Княжевич Сергей Иванович.

Сама игра вышла довольно напряженной. В первом периоде команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, однако борьбы было в избытке, что вылилось в обилие удалений. Счет был открыт лишь во втором периоде. После результативной игры в Кубке Беларуси снова отличилась тройка Лялька-Смирнов-Денискин, хотя Андрей в своей атаке проявил индивидуальное мастерство.

Самым результативным вышел третий период матча, в котором «Барсы» сначала сравняли счет, а затем снова оказались в роли догоняющих. Шайбы забросили Логач, Лялька, а дебютный гол за «Донбасс» в свой актив записал защитник Владислав Гончаров. Позже хоккеисты Константина Буценко смогли сократить отставание до минимального, но все-таки уступили в основное время.

Лучшими игроками матча стали вратарь «Донбасса» Богдан Дьяченко и защитник «Белого Барса» Максим Ядловский.

Так, после первого игрового дня на Donbass Open Cup-2018 на первых строках турнирной таблицы закрепились две команды – латвийский «Земгале» и донецкий «Донбасс».

Donbass Open Cup-2018 приурочен к 75-летнему юбилею освобождения Донбасса.

Donbass Open Cup-2018

«Земгале» – «Кременчук» – 7:4 (2:2, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 - Савченко (Ворона, Гриценко), 03:46, 0:2 - Савченко (Ворона), 07:44, 1:2 - Новиков (Бегов, Росинскис), 11:11, 2:2 - Бернхардс (Грундманис), 18:38, 3:2 - Борманис (Карлыньш), 30:48, 4:2 - Адельсон, 31:14, 5:2 - Прусис (Бегов, Росинскис), 31:52, 6:2 - Миезис (Бегов), 34:11, 6:3 - Шиманский (Тютченко), 44:34, 7:3 - Балгалвис (Грундманис), 53:13, 7:4 - Савченко (Красильников, Тютченко), 59:55.

«Донбасс» - «Белый Барс» 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 - Денискин (Романенко), 23:00, 1:1 - Логач (Ядловский, Тимченко), 45:39, 2:1 - Лялька (Денискин), 49:20, 3:1 - Гончаров, 50:00, 3:2 - Тимченко (Печерских, Качан), 53:50.