Сегодня в Киеве откроют новую Ледовую арену

Новая крытая ледовая арена станет местом тренировок для детских и аматорских хоккейных команд.

Сегодня, 4 сентября, состоится открытие новой ледовой арены на территории ВДНХ в Киеве.

Новая крытая ледовая арена станет местом тренировок для детских и аматорских хоккейных команд. Ледовая площадка имеет размер 56х26 метров, а сам каток построен согласно международным стандартам для проведения хоккейных матчей и соревнований по фигурного катанию.

На арене предусмотрены комфортабельные раздевалки, судейские и тренерские помещения, электронное табло, а вместимость трибун составляет порядка 200 мест.

Открытие новой ледовой арены на территории ВДНХ в Киеве состоится в 16.00. Как сообщает официальный сайт УХЛ, участниками торжественного открытия станут исполнительный директор Украинской хоккейной лиги, экс-игрок НХЛ и КХЛ Сергей Варламов, участник Олимпийских игр Константин Симчук и другие.

Как сообщал УНИАН, опубликован календарь матчей чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона-2018/2019.