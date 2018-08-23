Опубликован календарь матчей чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19

Регулярный чемпионат начнётся 14 сентября.

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги завершил работу над календарём матчей чемпионата УХЛ сезона 2018/19.

Регулярный сезон возьмёт старт 14 сентября матчем между финалистами минувшего сезона – «Донбассом» и «Кременчуком». Этот поединок состоится на домашней арене дончан в Дружковке, сообщает официальній сайт лиги.

Как и в прошлом сезоне, регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведёт 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Большинство матчей пройдут в среду, четверг и субботу.

Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля – из 166 дней игровыми будут 83. При этом все матчи последнего тура будут сыграны в один день.

По сравнению с прошлым сезоном, увеличилось количество матчей на стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырёх побед. Как и ранее, 1 и 2 команды по итогам регулярного чемпионата попадут сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие 3-6 и 4-5 места в турнирной таблице.

Первый матч плей-офф пройдёт 2 марта, а седьмой матч финальной серии (в случае надобности) состоится 15 апреля.

С полной версией календаря вы можете ознакомиться по ссылке.

С целью обеспечения максимального количества теле- и интернет-трансляций матчей в расписании возможны изменения. В календаре матчей учтены пожелания клубов, транслятора, IIHF касательно международных пауз.

Напомним, что в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19 примет участие 6 команд, в том числе новосозданный херсонский «Днепр».