Объявлен состав участников хоккейного турнира Открытый кубок Донбасса-2018

Впервые с 2013 года среди участников соревнования будет зарубежная команда.

Стал известен состав участников традиционного предсезонного турнира по хоккею Donbass Open Cup-2018. Как и в прошлых сезонах, на соревнования приедут 4 команды, но впервые с 2013 года хотя бы одна из них будет представлять зарубежный чемпионат.

Как сообщает пресс-служба ХК "Донбасс", полный состав участников выглядит следующим образом:

«Белый Барс», Белая Церковь, Украина

«Донбасс», Донецк, Украина

«Земгале», Елгава, Латвия

«Кременчук», Кременчуг, Украина

Матчи турнира будет принимать арена «Альтаир» в Дружковке. Подробное расписание матчей и трансляций будет обнародовано позднее.

Матчи Donbass Open Cup-2018 пройдут с 6-го по 8 сентября. Турнир будет приурочен к 75-й годовщине освобождения Донбасса от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

Отметим, что соревнования на Открытый кубок Донбасса пройдут в седьмой раз. Предыдущие 4 года трофеем владел ХК "Донбасс".