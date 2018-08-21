Игрок "Донбасса" Лялька стал лучшим бомбардиром хоккейного Кубка Салея-2018

14:29, 21 августа 2018
Хоккей
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Лялька стал лучшим бомбардиром Кубка Салея-2018 / hcdonbass.com

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий украинского "Донбасса" (Донецк) Виталий Лялька, набравший в семи играх 14 (3+11) очков, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Лучшим снайпером группового турнира стал еще один форвард чемпиона Украины – Илья Смирнов. В его активе 7 голов в семи матчах и 10 (7+3) очков в общей сложности.

Также в число самых результативных игроков Кубка Салея вошел и партнер Ляльки и Смирнова по звену Андрей Денискин. Он, как и Смирнов, набрал 10 (5+5) очков в семи сыгранных поединках.

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В финале Кубка Салея-2018 сыграют "Молодечно" и "Неман". Напомним, что в семи поединках турнира в Беларуси "Донбасс" одержал три победы и потерпел четыре поражения, заняв итоговое шестое место в турнирной таблице.

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Теги: #хоккей#ХК Донбасс