Игрок "Донбасса" Лялька стал лучшим бомбардиром хоккейного Кубка Салея-2018
Накануне в Беларуси четырьмя матчами завершился групповой этап хоккейного Кубка Салея-2018.
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий украинского "Донбасса" (Донецк) Виталий Лялька, набравший в семи играх 14 (3+11) очков, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".
Лучшим снайпером группового турнира стал еще один форвард чемпиона Украины – Илья Смирнов. В его активе 7 голов в семи матчах и 10 (7+3) очков в общей сложности.
Также в число самых результативных игроков Кубка Салея вошел и партнер Ляльки и Смирнова по звену Андрей Денискин. Он, как и Смирнов, набрал 10 (5+5) очков в семи сыгранных поединках.
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В финале Кубка Салея-2018 сыграют "Молодечно" и "Неман". Напомним, что в семи поединках турнира в Беларуси "Донбасс" одержал три победы и потерпел четыре поражения, заняв итоговое шестое место в турнирной таблице.