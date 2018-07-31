В Киеве простились с легендарным хоккейным вратарем Шундровым

Юрия Шундрова по праву считали наследником знаменитого Владислава Третьяка.

В понедельник, 30 июля, хоккейное сообщество попрощалось с легендарным вратарем Юрием Шундровым, ушедшим из жизни три дня назад, 27 июля.

Рядом с руинами спорткомплекса "Авангард", где проходила церемония прощания, собралось несколько десятков хоккеистов и тренеров разных поколений, людей, причастных к клубу "Сокол" и национальной сборной Украины, преданные хоккейные болельщики и журналисты, а также родные Юрия Александровича.

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Шундрова по праву считали наследником Владислава Третьяка. На протяжении многих лет он оставался верен киевскому "Соколу", за который провел 15 полноценных сезонов (1978-1990, 1994-1997). Отвергнув многократные приглашения в московский ЦСКА, Шундров тем самым вычеркнул себя из состава олимпийской сборной СССР на зимней Олимпиаде в Калгари в 1988 году.

В составе сборной независимой Украины Шундров играл на четырех чемпионатах мира, вплоть до 43-летнего возраста. Затем Юрий Александрович работал в штабах молодежной и национальной сборных Украины в статусе тренера.

Умер Юрий Шундров в возрасте 62 лет от сердечного приступа.

Как сообщает ua-football.com, похоронили легендарного голкипера на сельском кладбище села Бобрица, недалеко от Киева.