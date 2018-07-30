Стали известны формат и дата начала нового сезона Украинской хоккейной лиги

Новый чемпионат стартует 14 сентября.

Сезон-2018/2019 Украинской хоккейной лиги начнется 14 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первый матч турнира пройдет в Дружковке (Донецкая область). На арене «Альтаир» встретятся «Донбасс» и «Кременчуг» – действующие чемпион и вице-чемпион страны.

Плей-офф чемпионата, как и в прошлом году, стартует со стадии четвертьфинала, в котором команды будут играть до двух побед. В этих поединках сойдутся клубы, занявшие по итогам регулярного первенства 3-6 и 4-5 места соответственно.

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Участники, занявшие 1-е и 2-е место по итогам регулярного чемпионата, начнут борьбу в плей-офф сразу в полуфинале.

В отличие от минувшего сезона, полуфинальные и финальная серии продлятся до четырех побед одной из команд. Таким образом, максимальное количество матчей в каждой из полуфинальной и финальной сериях плей-офф составит 7 игр.

Напомним, что в предстоящем сезоне в УХЛ сыграют шесть команд – «Донбасс» (Донецк), ХК «Кременчуг», «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), «Ледяные Волки» (Бровары) и новичок взрослого чемпионата страны «Днепр» (Херсон). От участия отказались лишь «Галицкие Львы».

Как сообщал УНИАН, 27 июля скончался легендарный вратарь киевского "Сокола" Юрий Шундров.