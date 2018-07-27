Умер знаменитый вратарь хоккейного киевского "Сокола" Юрий Шундров

Голкипер скончался на 63-м году жизни.

Сегодня ночью, 27 июля, на 63-м году жизни умер легендарный вратарь киевского «Сокола» Юрий Шундров

Голкипер, который родился 6 июня 1956 года, менее двух месяцев назад отметил свой 62-й день рождений, сообщает сайт хоккейных болельщиков Гнездо.

Воспитанник пензенского хоккея Шундров является бронзовым призером чемпионата СССР по хоккею с шайбой сезона 1984/1985 и 2-кратным чемпионом Украины (1995, 1997).

Свою карьеру начал в Чемпионате СССР во второй лиге в пензенском «Дизелисте» в сезоне1973/74, затем в первой лиге. В сезоне 1978/79 начал играть в высшей лиге в составе команды «Сокол» (Киев). С сезона 1990/91 выступал в клубе «Црвена Звезда» югославской хоккейной лиги.

Затем Шундров играл за воскресенский «Химик» (до 1994 года), после вновь вернулся в киевский«Сокол». После трех сезонов, проведенных в «Соколе», он снова присоединился «Химику», сыграв там два сезона.

Шундров прекратил выступления, но вернулся на лед в сезоне 1999/2000, играя по ходу сезона за «Льдинку» (Киев) и «Рапид» (Бухарест).

На международном уровне Юрий Шундров играл за сборную Украины по хоккею с шайбой на Чемпионатах мира 1995 года (Группа C), 1997 года (Группа C), 1998 года (Группа B) и 1999года (Высший дивизион).

За сборную Украины провел 23 матча, пропустил 30 шайб.

За первую сборную СССР провел 2 матча, пропустил 2 шайбы.

В качестве тренера вратарей Шундров работал в «Металлурге» (Магнитогорск) с 2008 по 2010 годы. В 2011—2013 гг. являлся тренером вратарей ХК ЦСКА (Москва). В 2014—2017 гг. занимал должность тренера вратарей в «Сочи».