Погиб 17-летний хоккеист херсонского "Днепра"
18:24, 23 июля 2018Хоккей
243 0
По неподтвержденной информации хоккеист утонул в реке.
Жук являлся кандидатом в юниорскую сборную Украины / uhl.ua
22 июля 2018 года ушёл из жизни нападающий херсонского «Днепра», кандидат в юниорскую сборную Украины Эдуард Жук.
Эдуард, которому исполнилось 17 лет лишь две недели назад, является воспитанником донецкой школы хоккея, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.
С 2014 года выступал в «Днепре», с которым становился призёром различных детско-юношеских соревнований. В сезоне 2017/18 в составе «Днепра» Жук стал обладателем серебряных медалей чемпионата Украины U20.
В ряде СМИ публикуется неподтвержденная информация, что игрок утонул во время купания в реке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter