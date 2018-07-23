Погиб 17-летний хоккеист херсонского "Днепра"

По неподтвержденной информации хоккеист утонул в реке.

22 июля 2018 года ушёл из жизни нападающий херсонского «Днепра», кандидат в юниорскую сборную Украины Эдуард Жук.

Эдуард, которому исполнилось 17 лет лишь две недели назад, является воспитанником донецкой школы хоккея, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

С 2014 года выступал в «Днепре», с которым становился призёром различных детско-юношеских соревнований. В сезоне 2017/18 в составе «Днепра» Жук стал обладателем серебряных медалей чемпионата Украины U20.

В ряде СМИ публикуется неподтвержденная информация, что игрок утонул во время купания в реке.