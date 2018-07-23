Погиб 17-летний хоккеист херсонского "Днепра"

18:24, 23 июля 2018
Хоккей
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Жук являлся кандидатом в юниорскую сборную Украины / uhl.ua

Эдуард, которому исполнилось 17 лет лишь две недели назад, является воспитанником донецкой школы хоккея, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

С 2014 года выступал в «Днепре», с которым становился призёром различных детско-юношеских соревнований. В сезоне 2017/18 в составе «Днепра» Жук стал обладателем серебряных медалей чемпионата Украины U20.

В ряде СМИ публикуется неподтвержденная информация, что игрок утонул во время купания в реке.

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Теги: #УХЛ участники#Днепр Херсон хоккей#смерть хоккеиста