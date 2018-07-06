В будущем сезоне в Украинской хоккейной лиге появится новый клуб

Херсонский "Днепр" новое имя на карте украинского хоккея.

В сезоне 18/19 к чемпионату Украинской хоккейной лиги присоединится новый хоккейный клуб херсонский «Днепр».

«Днепр» – новое имя на карте профессионального хоккея Украины, сообщается на официальном сайте Украинской хоккейной лиги.

На заре XXI века клуб с таким названием выступал в Первой лиге чемпионата Украины по хоккею, а в сезоне 2009/10 – в Дивизионе Б украинского первенства. Также по итогам сезона 2017/18 херсонская ДЮСШ впервые в своей истории завоевала звание лучшей хоккейной школы Украины – её воспитанники стали обладателями серебряных медалей в возрастных категориях U20, U16, U12.

Важность расширения географии украинского профессионального хоккея отметил исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов:

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– Мы очень рады присоединению херсонского «Днепра» к Украинской хоккейной лиге. Расширение хоккейных горизонтов нашей страны – одна из ключевых задач УХЛ, и создание профессиональной команды в Херсоне стало логичным продолжением развития детско-юношеской спортивной школы. Хочу поблагодарить руководителей «Днепра», которые понимают важность вертикальной клубной структуры: чтобы дети, приходя в хоккей, видели что у них есть все шансы дорасти до первой команды.

Замечу, что в «Днепре» есть множество перспективных игроков, которые уже успели ярко проявить себя – чего стоит только финал юношеского чемпионата Украины, где «Днепр» дал настоящий бой «Белому Барсу». Также трое ребят из херсонской команды в составе сборной Украины стали обладателями золотых медалей юниорского Чемпионата мира в Дивизионе IB. Привлекаются воспитанники херсонского хоккея и в национальную сборную: это Севастьян Карпенко, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко, Владислав Луговой. Надеюсь, что вскоре этот список пополнится новыми именами!