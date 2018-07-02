Определился последний, шестой участник чемпионата Украинской хоккейной лиги

В сезоне-2018/2019 в УХЛ сыграют "Донбасс", ХК "Кременчуг", "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), "Волки" (Бровары) и новичок чемпионата "Днепр" (Херсон).

В минувший уик-энд в Украинской хоккейной лиге завершился период приема заявок от клубов на участие в новом сезоне-2018/2019. Последним шестым участником грядущего чемпионата Украины стал броварской клуб «Волки».

Об этом в интервью пресс-службе УХЛ сообщил исполнительный директор лиги Сергей Варламов.

Кроме того, ещё в мае к УХЛ присоединился херсонский «Днепр», который стал пятым участником чемпионата. Это новый клуб, созданный на базе местной ДЮСШ.

Таким образом, в сезоне-2018/2019 в Украинской хоккейной лиге сыграют: «Донбасс» (Донецк), ХК «Кременчуг», «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), «Волки» (Бровары) и новичок взрослого чемпионата страны «Днепр» (Херсон).

Отметим, что прошлый сезон стал дебютным в истории ХК «Волки». Команда заняла шестое место в регулярном чемпионате УХЛ, а в четвертьфинале плей-офф дважды уступила ХК «Кременчуг» (1:5 и 3:5).