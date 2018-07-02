ХК Донбасс объявил о назначении нового главного тренера

Команду возглавил 67-летний словацкий специалист Юлиус Шуплер.

Новым главным тренером хоккейного клуба «Донбасс» назначен 67-летний специалист Юлиус Шуплер.

Словацкий тренер подписал с клубом контракт на два года, сообщает официальный сайт "Донбасса".

Отметим, что Шуплер уже работал во главе «Донбасса». Под его руководством донетчане дебютировали в КХЛ. В январе 2013 года, по итогам домашнего Суперфинала Континентального кубка IIHF, «Донбасс» под руководством Шуплера выиграл первый в истории украинского хоккея еврокубковый трофей.

Также стоит отметить, что прошлый тренерский штаб продолжит работу в клубе. Сергей Витер станет первым ассистентом Юлиуса Шуплера, еще одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями.