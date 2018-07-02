ХК Донбасс объявил о назначении нового главного тренера

11:06, 02 июля 2018
Хоккей
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Юлиус Шуплер / ХК "Донбасс"

Словацкий тренер подписал с клубом контракт на два года, сообщает официальный сайт "Донбасса".

Отметим, что Шуплер уже работал во главе «Донбасса». Под его руководством донетчане дебютировали в КХЛ. В январе 2013 года, по итогам домашнего Суперфинала Континентального кубка IIHF, «Донбасс» под руководством Шуплера выиграл первый в истории украинского хоккея еврокубковый трофей.

Также стоит отметить, что прошлый тренерский штаб продолжит работу в клубе. Сергей Витер станет первым ассистентом Юлиуса Шуплера, еще одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями.

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