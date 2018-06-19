Тренер, выигравший для Вашингтона Кубок Стэнли, ушел в отставку

Барри Троц принес первую для "Вашингтона" победу в Кубке Стэнли в истории.

Наставник команды "Вашингтон Кэпиталз", ставшей обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, Барри Троц заявил о своем уходе с должности.

Как сообщает ESPN, контракт Троца истекал по завершению сезона, но имел опцию продления на два года в случае выигрыша Кубка Стэнли. "Кэпиталз" и тренер обсуждали новый контракт с улучшенными условиями, но договориться не смогли.

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Троц возглавил "Вашингтон" в 2014 году, после 15 лет работы в "Нэшвилл Предаторс". Под его руководством "Кэпиталз" трижды завершали плей-офф во втором раунде. В завершившемся сезоне столичная команда выиграла Кубок Стэнли впервые в истории, одолев "Вегас Голден Найтс" в финальной серии со счетом 4:1. Для самого Троца это также был первый Кубок в тренерской карьере.

Следующим местом работы Троца может стать "Нью-Йорк Айлендерс", единственная команда НХЛ (кроме "Вашингтона") без главного тренера.

Кандидатом на замену Троцу в "Кэпиталз" считается его ассистент Тодд Ридерн.

Как сообщал УНИАН, "Вашингтон Кэпиталз" стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2017-2018, обыграв в финальной серии "Вегас".