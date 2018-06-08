"Вашингтон Кэпиталз" выиграл Кубок Стэнли и стал сильнейшей командой НХЛ сезона 2017/18

"Кэпиталз" выиграли серию у "Вегас Голден Найтс" со счетом 4-1.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялся пятий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Вегас Голден Найтс" и впервые в истории завоевали чемпионство.

Матч завершился со счетом 4:3, а серия - 4-1 в пользу "Кэпиталз", сообщает официальный сайт лиги.

У "Вашингтона" отличились Якуб Врана, Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер. Голы в составе "Вегаса" забили Нэйт Шмидт, Давид Перрон и Райлли Смит.

Овечкин закончил плей-офф с 15 голами, что стало новым клубным рекордом (а последний раз в плей-офф столько забивал Сидни Кросби в 2009-м). Также Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ - и вторым в этом году - забившим 10 раз в гостях.

После "сухого" первого периода и сразу пяти шайб,которыми команды обменялись во второй 20-минутке игры (3:2 в пользу "Вегаса"), судьба матча была решена в заключительном третьем отрезке игры и сезона. В середине периода, после простой комбинации, Деванте Смит-Пелли в падении забил свой седьмой гол в плей-офф и сравнял счет - 3:3. Таким образом за 24 матча в Кубке Стэнли этот форвард забросил столько же шайб, сколько за 75 в регулярке. "Вашингтон" продолжил оказывать сильнейшее давление на ворота "Вегаса", который совсем потерял свою игру. И через две с половиной минуты забил вновь. Ларс Эллер сделал счет 4:3, добив шайбу в ворота после того, как ее не смог зафиксировать голкипер Флери.

Ничего с этим поделать "Вегас", как ни старался, уже не смог. За две минуты до конца Флери был заменен на шестого полевого игрока, но результата это не принесло.

"Вашингтон" стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.