"Вашингтон" выиграл четвертый матч финала Кубка Стэнли и оказался в шаге от трофея

Игра против "Вегаса" завершилась со счетом 6:2.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялся четвертьй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Вегас Голден Найтс" и оказались в шаге от выигрыша трофея.

Матч завершился со счетом 6:2, а счет в серии стал 3-1, сообщает официальный сайт лиги.

Успех "Кэпиталз" принесли три забитые в первом периоде гола в исполнении Ти-Джея Оши, Тома Уилсона и Деванте Смита-Пелли, а также шайбы Джона Карлсона во втором и Михала Кемпни с Бреттом Коннолли в третьем. Евгений Кузнецов отметился четырьмя передачами, а Александр Овечкин одной.

"Кэпиталз" находятся в одном шаге от первого в своей истории чемпионства. Команды, выигрывавшие со счетом 3-1 в финале Кубка, выигрывали его в 32 случаях из 33. В том числе 31 раз подряд.

"Главное - победа, - сказал после игры Овечкин. - Впечатления от игры только положительные. Осталось сделать заключительный шаг. Будем биться".

Пятый матч серии состоится в Лас-Вегасе в четверг (пятница, 3:00 по Киеву).