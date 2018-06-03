"Вашингтон" повел в финальной серии с "Вегасом" в Кубке Стэнли

Игра завершилась со счетом 3:1, а счет в серии стал 2-1.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли и вышел вперед в общем счете.

Матч завершился со счетом 3:1, а общий счет серии стал 2-1, сообщает официальный сайт лиги.

"Вашингтон" впервые в своей истории повел в счете в финальной серии Кубка Стэнли и на расстояние двух побед подобрался к заветной цели. Победу "Кэпиталз" принесли голы Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Деванте Смита-Пелли. Единственную шайбу гостей забросил Томаш Носек.

"Город возбужден, фанаты возбуждены, но мы только выиграли два матча, - сказал Овечкин, ставший 34-м игроком, который забил 60 голов в карьере в плей-офф. - Надо двигаться дальше и ни о чем особенно не думать".

Четвертый матч серии состоится в понедельник (ночь на вторник, 3:00 по Киеву).