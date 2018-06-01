Мэр Киева Кличко заинтересован в возрождении хоккейного "Сокола"

Мэр Киева провел встречу с президентом Федерации хоккея Украины.

1 июня, состоялась встреча президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина с киевским городским головой Виталием Кличко.

Президент Федерации отметил большой вклад города в развитие спорта в целом и хоккея в частности. Во время встречи большое внимание было уделено обсуждению обращения ветеранов хоккейного клуба «Сокол» к Виталию Кличко с просьбой возобновить «Сокол» в качестве коммунального хоккейного клуба, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

По итогам встречи Кличко дал поручение начальнику управления молодежи и спорта Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Вадиму Гутцайту совместно с Федерацией хоккея Украины подготовить «дорожную карту» по созданию клуба и его материально-технической базы.

Напомним, что хоккейный клуб «Сокол» было основано в 1963 году (под названием «Динамо»). В 1985 году команда завоевала бронзовые награды чемпионата СССР. За время независимости киевский клуб 12 раз завоевывал золотые награды национального чемпионата, а также неоднократно становился победителем различных международных турниров по хоккею. Воспитанники «Сокола» составляли основу национальной сборной команды Украины выступали в сильных европейских чемпионатах, а Дмитрий Христич, Александр Годынюк, Руслан Федотенко, Алексей Поникаровский и Сергей Варламов успешно выступали в Национальной хоккейной лиге.

Тренировки команда проводила на ледовой арене спорткомплекса «Авангард», которое было построено как тренировочную базу для учеников ДЮСШ «Сокол-Киев» и команды мастеров ХК «Сокол». Матчи команда в основном проводила на льду киевского Дворца спорта.

На сегодняшний день СК «Авангард», который не функционирует с 2011 года, и Дворец спорта находятся в управлении Министерства молодежи и спорта Украины.