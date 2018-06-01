Украинская хоккейная лига может расшириться до восьми команд

Срок подачи заявок на участие в чемпионате УХЛ 2018/2019 продлен до 30-го июня

Украинская хоккейная лига продлевает прием заявок от команд на участие в чемпионате УХЛ 2018/2019 до 30-го июня.

Клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия, сообщает официальный сайт УХЛ.

В офис Украинской хоккейной лиги уже поступили заявки от пяти украинских клубов на участие в будущем сезоне УХЛ. В сезоне 17/18 примут участие призеры минувшего чемпионата «Белый Барс», «Кременчук», «Донбасс» и МХК «Динамо». Также на карте профессионального хоккея Украины появилась новая команда — херсонский «Днепр», который стал пятым участником Украинской хоккейной лиги в будущем сезоне.

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На данный момент ожидается подача заявок от трех потенциальных участников чемпионата УХЛ: броварских «Волков», «Галицких Львов» и инициативной группы киевского «Сокола», которые обратились к Украинской хоккейной лиге с просьбой о продлении срока подачи клубных заявок.

Предстоящий сезон станет третьим для УХЛ. В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал «Донбасс», серебряным призером — ХК «Кременчук», а бронза досталась «Кривбассу». В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро — «горожанам», а обладателями бронзовых медалей первенства стали «Белый Барс» и МХК «Динамо».