Новый хоккейный клуб херсонский «Днепр» присоединился к УХЛ

Клуб стал пятым участником сезона 2018/19

В адрес УХЛ поступила заявка на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19 от херсонского «Днепра».

Таким образом, клуб присоединился к УХЛ и стал пятым участником будущего сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Отметим, что херсонский «Днепр» – новое имя на карте профессионального хоккея Украины. На заре XXI века клуб с таким названием выступал в Первой лиге чемпионата Украины по хоккею, а в сезоне 2009/10 – в Дивизионе Б украинского первенства. Также по итогам сезона 2017/18 херсонская ДЮСШ впервые в своей истории завоевала звание лучшей хоккейной школы Украины – её воспитанники стали обладателями серебряных медалей в возрастных категориях U20, U16, U12.

Важность расширения географии украинского профессионального хоккея отметил исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов:

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– Мы очень рады присоединению херсонского «Днепра» к Украинской хоккейной лиге. Расширение хоккейных горизонтов нашей страны – одна из ключевых задач УХЛ, и создание профессиональной команды в Херсоне стало логичным продолжением развития детско-юношеской спортивной школы. Хочу поблагодарить руководителей «Днепра», которые понимают важность вертикальной клубной структуры: чтобы дети, приходя в хоккей, видели что у них есть все шансы дорасти до первой команды.

Замечу, что в «Днепре» есть множество перспективных игроков, которые уже успели ярко проявить себя – чего стоит только финал юношеского чемпионата Украины, где «Днепр» дал настоящий бой «Белому Барсу». Также трое ребят из херсонской команды в составе сборной Украины стали обладателями золотых медалей юниорского Чемпионата мира в Дивизионе IB. Привлекаются воспитанники херсонского хоккея и в национальную сборную: это Севастьян Карпенко, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко, Владислав Луговой. Надеюсь, что вскоре этот список пополнится новыми именами!

Как сообщал УНИАН, ранее заявки на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19 прислали призёры минувшего чемпионата Украинской хоккейной лиги «Белый Барс», «Кременчук», «Донбасс» и МХК «Динамо».

Отметим, что предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги. В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал «Донбасс», серебряным призёром – ХК «Кременчук», а бронза досталась «Кривбассу». В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали «Белый Барс» и МХК «Динамо».