"Вегас" выиграл первый матч финала Кубка Стэнли у "Вашингтона"

В сумасшедшем по интриге матче "Голден Найтс" вырвали победу у "Кэпиталс".

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором "Вегас Голден Найтс" принимал "Вашингтон Кэпиталз" и обыграл соперника.

Матч завершился со счетом 6:4, а в серии до четырех побед повела команда из Лас-Вегаса - 1-0, сообщает официальный сайт соревнований.

"Вегас" в первые пять-шесть минут первого периода доминировал и нанес первые пять бросков финала. Через несколько мгновений после своего первого броска "Кэпиталз" нарушили правила и очень быстро за это поплатились. Защитник "Голден Найтс" Колин Миллер дальним броском переиграл Брэйдена Холтби и открыл счет.

У "Вашингтона" вообще ничего не получалось, но фактически первая атака с осознанным контролем шайбы привела к взятию ворот, когда Бретт Коннолли подправил шайбу с наброса Михала Кемпни и забил свой пятый гол в плей-офф. А уже через 42 секунды "Кэпиталз" забили вновь: Бэкстрем отличился с паса Ти-Джея Оши.

Подобные отрезки мы привыкли видеть в исполнении "Вегаса", но тут "Вашингтон" выступил в роли команды, почувствовавшей слабину соперника. Вот только закрепить успех не удалось. За 1:41 до первого перерыва Уильям Карлссон добил шайбу в ворота и сделал счет 2:2, поставив точку в сумасшедшем первом периоде.

Как оказалось, это было только начало сумасшествия. Второй период начался не менее весело. Команды почему-то решили забыть про оборону и, на потеху зрителям, заиграли смело, быстро и куражно. "Вегас" вновь, как и в первом периоде, лучше начал и нанес первые шесть бросков. Один из них оказался результативным - Райлли Смит подобрал шайбу после отскока и вновь вывел хозяев вперед (3:2). Второстепенной передачей в данном случае отметился Джонатан Маршессо, набравший 19-е очко в плей-офф и установивший рекорд по этому показателю среди игроков, чьи команды впервые принимают участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Всего через пять минут "Вашингтон" опять сравнял счет (3:3), причем сделал это мастерски. Оши великолепной передачей за спину вывел на пустые ворота Джона Карлсона, которому никто помешать уже не мог. До конца периода "Кэпиталз" впервые в матче сыграли в большинстве, но провели его неудачно. А оба вратаря следом отметились качественными сэйвами, не позволив счету измениться.

За первые три минуты третьего периода соперники еще раз обменялись голами. Сначала Том Уилсон забил с передачи Александра Овечкина. Правда не без помощи Флери, коньком затолкавшего шайбу в собственные ворота. Передачей в этом голе отметился и Евгений Кузнецов, продливший рекордную в истории клуба результативную серию в плей-офф до 11 матчей. Для Кузнецова очко стало 25-м в плей-офф, что является четвертым показателем среди россиян в истории. А Овечкин, набрав 113-е очко в плей-офф, сравнялся на четвертой позиции с Павлом Дацюком.

Однако "Вашингтон" удержать преимущество не смог. Очень быстро "Вегас" сравнял счет, когда Райан Ривз оказался самым расторопным у чужих ворот и отличился во второй игре подряд - 4:4.

На 50-й минуте игры Томаш Носек после выверенной передачи Ши Теодора сделал счет 5:4 в пользу "Вегаса". "Кэпиталз" пытались спасти матч, сняли вратаря, но Ларс Эллер на последней минуте промахнулся по шайбе перед пустыми воротами. В ответ "Вегас" за несколько мгновений до конца забил в пустые ворота - это Носек оформил дубль - 6:4.

Второй матч финала пройдет здесь же в среду (четверг, 3:00 по Киеву).