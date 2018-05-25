Донбасс и Кременчук примут участие в чемпионате УХЛ в будущем сезоне

Оба клуба подали заявку на участие в турнире в установленные регламентом лиги сроки.

В адрес Украинской хоккейной лиги поступила заявка от ХК «Донбасс» на участие в будущем сезоне УХЛ.

Приём заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия, сообщается на официальном сайте УХЛ.

Ранее соответствующие заявки в адрес УХЛ прислали «Белый Барс» – бронзовый призёр минувшего сезона, и ХК «Кременчук» – двукратный серебряный призёр УХЛ.

Отметим, что предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги. В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал «Донбасс», серебряным призёром – ХК «Кременчук», а бронза досталась «Кривбассу». В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали «Белый Барс» и МХК «Динамо».