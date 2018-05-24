Вашингтон разгромил Тампу-Бэй и сыграет в финале Кубка Стэнли
10:50, 24 мая 2018Хоккей
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В седьмом матче полуфинальной серии "Кэпиталз" обыграли "Тампу".
"Вашингтон" Александра Овечкина стал победителем Восточной конференции НХЛ / REUTERS
"Вашингтон" разгромил "Тампу-Бэй" в решающей седьмой игре полуфинальной серии НХЛ и впервые за 20 лет поборется за Кубок Стэнли в решающей серии с "Вегасом".
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Тампа-Бэй – Вашингтон – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Счет в серии 3:4
Шайбы: 0:1 – 1 Овечкин (Уилсон, Кузнецов), 0:2 – 28 Бураковски, 0:3 – 36 Бураковски (Карлсон), 0:4 – 56 Бэкстрем.
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