«Белый Барс» первым подал заявку на участие в чемпионате УХЛ в следующем сезоне

12:11, 23 мая 2018
Хоккей
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Белый Барс подтвердил свое участие в новом чемпионате УХЛ / uhl.com.ua

Согласно регламенту, приём заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия. сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги.

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В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал «Донбасс», серебряным призёром – ХК «Кременчук», а бронза досталась «Кривбассу». В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – «горожанам», а обладателями бронзовых медалей первенства стали «Белый Барс» и МХК «Динамо».

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