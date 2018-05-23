«Белый Барс» первым подал заявку на участие в чемпионате УХЛ в следующем сезоне

Бронзовый призёр минувшего сезона подал заявку на участие в чемпионате Украины сезона 2018-2019 годов

Белоцерковский «Белый Барс» первым из всех клубов подал заявку на участие в будущем сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Согласно регламенту, приём заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия. сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги.

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В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал «Донбасс», серебряным призёром – ХК «Кременчук», а бронза досталась «Кривбассу». В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – «горожанам», а обладателями бронзовых медалей первенства стали «Белый Барс» и МХК «Динамо».