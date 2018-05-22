"Вашингтон" обыграл "Тампу" и перевел серию полуфинала Кубка Стэнли в решающий седьмой матч

Заключительная игра состоится в ночь на пятницу по киевскому времени.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Тампа Бей Лайтнинг" в шестом матче финала Восточной конференции и обеспечил решающий поединок за выход в финал Кубка Стэнли.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт лиги.

Победный гол на 36-й минуте в большинстве забил Ти-Джей Оши, сделавший дубль. Он же на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота. В составе хозяев также отличился Деванте Смит-Пелли. В свою очередь, вратарь Брэйден Холтби отразил 24 броска и оформил свой первый шатаут в нынешнем плей-офф.

Седьмой матч состоится в Тампе в среду (3:00 по Киеву в четверг).

Победитель этой серии встретится в финале с "Вегас Голден Найтс", который в воскресенье завершил свою серию с "Виннипегом" (4:1).

Финальная серия стартует в понедельник, 28 мая.