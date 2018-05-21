Вегас стал первым участником финала Кубка Стэнли
09:21, 21 мая 2018Хоккей
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По итогам пятиматчевой полуфинальной серии "Вегас" одолел "Виннипег".
Виннипег - Вегас / REUTERS
В пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и проиграл со счетом 1:2.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Вегаса». Подопечные Жерара Галлана пробились в финал Кубка Стэнли.
На 6-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вегаса» Алекс Так. Хозяева ответили шайбой Джоша Моррисси на 18-й минуте встречи. Победу «Вегасу» принёс точный бросок Райана Ривза на 34-й минуте поединка.
Виннипег - Вегас 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Счет в серии - 1-4
Шайбы: 05:11 Тух - 6 (Карпентер) - 0:1, 17:14 Моррисси - 1 (Литтл) - 1:1, 33:21 Ривс - 1 (Сбиса, Носек) - 1:2
Вратари: Хеллебайк - Флери.
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