Швеция в 11-й раз стала чемпионом мира по хоккею, в серии буллитов обыграв Швейцарию

Счет матча - 3:2 в пользу "Тре Крунур".

В Копенгагене (Дания) завершилась финальная игра чемпионата мира по хоккею.

В решающем поединке сборная Швеции добыла труднейшую победу над Швейцарией. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок завершился лишь в серии буллитов, где точнее оказалась скандинавская команда. Итоговый счет - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Швейцарская сборная дважды выходила вперед по ходу встречи. В первых двух периодах сценарий повторялся - швейцарцы забивали первыми, но шведы тут же сравнивали счет.

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В третьем периоде, несмотря на два удаления у швейцарской сборной, голов забито не было. 2:2 - была назначена дополнительная 20-минутка.

Шведы владели территориальным и игровым преимуществом, имели множество моментов, а на последней секунде игрового времени матча (!) штанга спасла ворота швейцарцев от гола.

В серии буллитов сборная Швейцарии с самого начала вышла вперед - 1:0, но третьим броском шведы сравняли счет, а четвертый бросок Форсберга стал решающим - 2:1 по буллитам.

Сборная Швеции в 11-й раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. Швейцария до этого всего два раза играла в финальном матче ЧМ, и пока так и не имеет ни одного титула.