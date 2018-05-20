Сборная США обыграла Канаду и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сегодня в финальном поединке сыграют Швеция и Швейцария.

В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею США обыграли Канаду со счетом 4:1. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, ранее в полуфинале США с разгромным счетом 0:6 уступили Швеции, а Канада неожиданно проиграла Швейцарии 2:3, поэтому обе североамериканские сборные довольствовались матчем за третье место.

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Поединок голами не изобиловал. Во втором периоде соперники обменялись голами, а решающую шайбу американцы забили в конце встречи, когда опытный Ник Бонино оказался первым на добивании и сделал счет 2:1.

В конце Канада более чем за две минуты до сирены сменила вратаря и получила две шайбы в пустые ворота.

Вечером в финальном матче сыграют Швеция и Швейцария.

Чемпионат мира-2018. Матч за третье место

США - Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 26:40 Крайдер (Ларкин, Дебринкат) - 1:0, 38:06 Власич (Хорват, Туррис) - 1:1, 53:21 Бонино (Кэйн - больш) - 2:1, 57:45 Ли (Макэвой) - 3:1, 58:18 Крайдер - 4:1

Вратари: Кинкейд - Макэлхинн