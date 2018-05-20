Онлайн-видеотрансляция Швеция-Швейцария: хоккей, ЧМ, финал

В Копенгагене проходит решающий матч мирового первенства.

Сегодня в Копенгагене (Дания) проходит финальній матч чемпионата мира по хоккею, в котором сошлись действующие чемпионі мира - сборная Швеции - и команда-сенсация турнира сборная Швейцария.

Накануне, в полуфинале, сборная Швеции разгромила команду США со счетом 6:0. Сборная Швейцарии в четвертьфинале обіграла команду Финляндии, а в полуфинале - сборную Канады - с одинаковым счетом 3:2.

Матч Швеция-Швейцария начнется в 21.15 по киевскому времени.