Онлайн-видеотрансляция Швеция-Швейцария: хоккей, ЧМ, финал
21:10, 20 мая 2018Хоккей
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В Копенгагене проходит решающий матч мирового первенства.
Игроки сборной Швейцарии обыграли Канаду в полуфинале ЧМ / Reuters
Сегодня в Копенгагене (Дания) проходит финальній матч чемпионата мира по хоккею, в котором сошлись действующие чемпионі мира - сборная Швеции - и команда-сенсация турнира сборная Швейцария.
Накануне, в полуфинале, сборная Швеции разгромила команду США со счетом 6:0. Сборная Швейцарии в четвертьфинале обіграла команду Финляндии, а в полуфинале - сборную Канады - с одинаковым счетом 3:2.
Матч Швеция-Швейцария начнется в 21.15 по киевскому времени.
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